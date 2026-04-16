Gazzetta – Lukaku, dialogo aperto ma lo strappo resta. La situazione

Il caso Romelu Lukaku tiene banco in casa Napoli. Il belga è atteso a Castel Volturno ma, l’intera vicenda, non è piaciuta alla società. E intanto, sia l’età che lo stpiendio possono far pensare ad una separazione in estate. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Romelu Lukaku è un capitolo a parte che si è trasformato in caso. Aspettando che un giorno – inizio prossima settimana – Big Rom rimetta piede a Castel Volturno, vale il clima di (apparente) dialogo appena riaperto, sul quale “pesano” pure gli aggiornamenti quotidiani su condizioni di salute e progressi. Ma l’episodio – lo strappo di fine marzo e la scelta di allenarsi in Belgio – resta, l’intransingenza anche e poi bisognerà intendersi sulle prospettive. Lukaku è costato 30 milioni nell’estate del 2024, ha guadagnato sei milioni e mezzo il primo anno e otto mezzo il secondo; gli restano, da giugno in poi, altri dodici mesi sempre a otto milioni e mezzo complessivi ed è semplice dedurre che non si butta via così l’acqua e pure il “bambino”, in presenza d’un rischio di minusvalenza. Però, c’è il precedente, c’è la rottura, c’è una linea che andrà tracciata”.