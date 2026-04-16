CdS – Napoli-Lazio, le probabili formazioni. Scalpitano Alisson Santos e Gutierrez

Alisson Santos e Miguel Gutierrez scalpitano per Napoli-Lazio. È quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Per il match del Maradona, Conte dovrebbe confermare le certezze. Dunque, la base sarà la stessa formazione che ha affrontato il Parma, con però la tentazione di schierare dal primo minuto il brasiliano e lo spagnolo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“E in chiave formazione, comunque, gran parte della squadra è fatta. Si ripartirà dalle certezze e poi occhio a possibili novità, anche perché qualcuno scalpita, ad esempio Alisson oppure Gutierrez. E poi in difesa, volendo, Beukema, in campo nel secondo tempo di Parma. Aspettando Rrahmani, e poi Di Lorenzo”.