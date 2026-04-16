Calcio in lutto, morto il portiere Manninger a 48 anni. La Ssc Napoli si unisce al cordoglio

Il mondo del calcio è in lutto: è morto Alexander Manninger all’età di 48 anni. Il portiere austriaco è rimasto vittima di un incidente stradale nel quale la sua auto è stata travolta da un treno. In Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus, con la quale ha vinto uno scudetto. La redazione di MondoNapoli porge le più sentite condoglianze alla famiglia dell’ex calciatore.

Di seguito, il messaggio di cordoglio della Ssc Napoli. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo”.