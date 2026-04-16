Amichevole Napoli Legends – Ci sarà anche German Denis: “Torno in una città meravigliosa davanti a tifosi fantastici”

Scritto da:
Ivan Holmes
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Il 26 maggio allo stadio Maradona andrà in scena l’amichevole Napoli Legends, il cui ricavato andrà in beneficenza al carcere di Nisida. In campo tanti giocatori che hanno fatto la storia recente e passata del Napoli come Lavezzi, Mertens, Ferrara, Krol e tanti altri. Oggi è stato annunciato anche German Denis, l’ex bomber azzurro passato anche per Udinese e Atalanta. Queste le parole via social dell’Argentino: “Io, German Denis, torno in una città meravigliosa davanti ai tifosi fantastici che porto sempre nel mio cuore e dove ho sentito il boato più forte della mia carriera. Per voi, per loro, per Nisida”.

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