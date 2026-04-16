Amichevole Napoli Legends – Ci sarà anche German Denis: “Torno in una città meravigliosa davanti a tifosi fantastici”

Il 26 maggio allo stadio Maradona andrà in scena l’amichevole Napoli Legends, il cui ricavato andrà in beneficenza al carcere di Nisida. In campo tanti giocatori che hanno fatto la storia recente e passata del Napoli come Lavezzi, Mertens, Ferrara, Krol e tanti altri. Oggi è stato annunciato anche German Denis, l’ex bomber azzurro passato anche per Udinese e Atalanta. Queste le parole via social dell’Argentino: “Io, German Denis, torno in una città meravigliosa davanti ai tifosi fantastici che porto sempre nel mio cuore e dove ho sentito il boato più forte della mia carriera. Per voi, per loro, per Nisida”.