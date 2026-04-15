Ventura: “Conte? Comprensibile che il Napoli voglia sapere prima cosa vuol fare. Nazionale? Non si parla di riforme”

Gian Piero Ventura, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito delle voci riguardo il futuro di Antonio Conte.

“Il Napoli vuol sapere in anticipo le intenzioni di Conte? È comprensibile, è abbastanza evidente. Qui stiamo parlando di una società importantissima che deve programmare il futuro. Se dovesse Conte scegliere, non so se c’è un fondo di verità o meno chiaramente, però se Conte avesse la possibilità di andare in Nazionale è chiaro che il Napoli ha tutto il diritto di tutelarsi per programmare l’annata prossima. Quindi sarebbe veramente un danno indicibile se l’allenatore lascia a giugno. A giugno i giochi sono già fatti. Stessa vicenda del post Spalletti? Fuori di dubbio. Lle società che devono giocare tre competizioni necessitano di programmare in anticipo e non solo sapere chi sarà l’allenatore, ma anche creare una programmazione tecnica e un mercato insieme. L’allenatore non può lasciare l’ultima di campionato”.

“Riforme per salvare il calcio italiano? Queste sono cose che ormai abbiamo vissuto e rivissuto. Da 16 anni, se non di più. Ogni volta quando è andato via Tavecchio è arrivato Gravina. Quindi Gravina ha portato l’allenatore e puntualmente è successo quello che è successo. Al di là dell’episodio straordinariamente positivo degli europei. Ma tutto il resto è stato un fallimento. Un fallimento a 360 gradi. Quindi il vero grande problema non è se Conte va o meno in Nazionale. Chiaramente porta esperienza, conoscenze, eccetera. Però alla base, se non c’è una riforma, se non viene cambiato il sistema, perché la nazionale non è finalizzata al risultato che potrebbe fare Conte o chi per esso. È finalizzata ad una crescita che dia la possibilità di essere però il protagonista negli anni a venire. Non si tratta di tre partite da fare, ma di costruire qualcosa che possa durare nel tempo. Poi si può arrivare terzi, quarti o primi, ma giocando da protagonisti ai Mondiali. Si parla di Malagò, Conte, ma non di programmi. Ed è la cosa più preoccupante”.