Tuttosport – Spinazzola-Napoli, il rinnovo non decolla. La Juventus fiuta l’occasione?

Leonardo Spinazzola alla Juventus dopo la sua esperienza partenopea? Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Il laterale classe 93 di proprietà del Napoli vedrà esaurirsi il proprio contratto in azzurro al termine di questa stagione. E al momento, i discorsi per un eventuale rinnovo non sono vivi. Motivo per cui, i bianconeri potrebbero ingaggiarlo per la prossima annata. Di seguito, ecco quanto riportato.

“In scadenza di contratto al termine di questa stagione, i discorsi con il Napoli per il rinnovo non sono mai decollati. Del resto, l’esterno va per i 34 anni, la linea di De Laurentiis è di procedere con accordi annuali e l’obiettivo del giocatore è di strappare qualcosa in più, continuando poi a restare ad alti livelli. Non avrebbe pretese su minutaggio, né occasioni. E ha già dimostrato di aver superato brilantemente qualche acciacco di troppo. Classica occasione, dunque. Perché privarsene? Sarebbe per di più un CTP, cioè Club Trained Player, formato nel settore giovanile bianconero. Non occuperebbe posto nelle liste, almeno in Serie A”.