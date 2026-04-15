Napoli-Lazio sarà diretta da Zufferli di Udine. Al Var Di Bello

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentatreesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà la Lazio il giorno sabato 18 aprile alle ore 18:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Verrà assistito dai guardalinee Lo Cicero e Cecconi mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Il Var sarà presieduto dal signor Di Bello della sezione di Brindisi, e ad assisterlo ci sarà Meraviglia.

NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI

LO CICERO – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA