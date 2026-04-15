Il Mattino – Lukaku, rientro fissato per inizio della prossima settimana. Ma il suo futuro a Napoli è segnato

Romelu Lukaku tornerà a disposizione di Antonio Conte all’inizio della prossima settimana. Il belga, ancora non rientrato dal paese natio, sta cercando di recuperare la forma migliore. Tuttavia, come riporta Il Mattino, il suo futuro a Napoli sembra segnato. Al termine della stagione, la società ascolterà offertem Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il nuovo appuntamento è fissato per lunedì, all’inizio della settimana che porterà verso la Cremonese. Questa, però, è soltanto l’ultima delle tante date fornite da Romelu Lukaku per il rientro a Castel Volturno. Che sembrava poter avvenire già dieci giorni fa, ma non si è mai concretizzato: il belga è rimasto a “casa”, in Belgio, ad Anversa, per continuare a lavorare su quella infiammazione che – secondo quanto denunciato al club azzurro – lo avrebbe tenuto lontano dal rientro in azzurro. Rientrerà solo una volta superato l’ennesimo problema fisico della stagione. Una auto-diagnosi che al club di De Laurentiis proprio non è piaciuta. Il Napoli ha tenuto tutto “sotto il tappeto” in questi giorni per evitare casi da copertina, ma è chiaro che nelle stanze di Castel Volturno si stia provando da ormai giorni a capire quale sia la strada migliore dal momento in cui Big Rom farà ritorno in città. Tutti sono al lavoro: Manna è l’uomo deputato ai contatti con l’entourage dell’attaccante, che in queste settimane ha sempre fatto da cuscinetto protettivo, Conte è l’uomo che dovrà scegliere insieme con gli altri quali sanzioni attuare. Antonio è stato il primo a sentirsi “tradito”. La multa è scontata: una cifra indicativa – ovviamente a tre zeri – che potrebbe anche essere versata in beneficenza dal calciatore. Ma non solo questo: sarà complicato vedere Lukaku nuovamente in squadra da qui al termine della stagione, con pochissime gare restanti sul calendario e un futuro ormai definito. La sua posizione era già sotto i riflettori del mercato azzurro, ora però tutto sembra già scritto. Il Napoli è disposto a lasciarlo andare, ma dove? Lo scorso dicembre, in occasione della trasferta araba, qualche club del continente s’è pure fatto avanti, come era stato l’estate scorsa. L’agente – di continuo a colloquio con il club – è all’opera per una destinazione. Ma ora la geografia del pallone è cambiata e anche i conflitti in Medio Oriente possono complicare il mercato del Napoli. Il club azzurro sa di non poter richiedere cifre astronomiche per una sua partenza, difficilmente si troveranno club interessati in Europa però. Si guarderà all’estero, lontano: la Mls può essere una occasione ma resta l’ipotesi più romantica. Il ritorno all’Anderlecht. Complicato ma non impossibile”.