Gazzetta – Lobotka-Anguissa, futuro lontano da Napoli? Età, ingaggio elevato e contratto in scadenza i dubbi. Le ultime

Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa sono stati due dei punti di forza del Napoli delle ultime stagioni. Trattenuti da Antonio Conte in azzurro, sono risultati imprescindibili per il gruppo. Ora però, i discorsi potrebbero essere diversi. Entrambi hanno raggiunto la soglia dei trent’anni e percepiscono uno stipendio decisamente elevato per le casse del club. Inoltre, i punti sui loro rinnovi sono tutt’altro che definiti. Del loro futuro ha oggi scritto l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Nel contratto di Lobotka c’è una clausola rescissoria valida solo per l’estero – ed esercitabile nella prima metà di luglio – da 25 milioni di euro, ma anche una opzione per allungare fino al 2028 a favore del club. Due anni fa, il sogno di Lobo – mai nascosto – era il Barcellona, che aveva preso informazioni ma era stato respinto da De Laurentiis. Il Napoli aspetterà di capire se ci saranno club disposti a pagare la clausola e in caso contrario valuterà altre proposte. Anguissa, invece, non ha clausola: Manna aveva cominciato a parlare con i suoi agenti in autunno, per rinnovare il contratto. Ma le trattative si sono interrotto dopo il brutto infortunio accusato dal camerunese. E non sono mai riprese. Difficile tenerlo ancora a Napoli a un anno dalla scadenza. E gli estimatori non mancano”.