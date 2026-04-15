Gazetta – Tra soluzioni interne e nuovi arrivi. Lobotka-Anguissa, i possibili sostituti in caso di addio

Chi sarebbero i sostituti di Lobotka e Anguissa in caso di addio a fine stagione al Napoli? I due centrocampisti, tasselli fondamentali dei successi degli ultimi anni degli azzurri, potrebbero dire addio a fine stagione. Motivo per cui la società si sta guardando intorno. Però, potrebbe percorrere anche soluzioni interne, come il valorizzare Billy Gilmour. Sul taccuino intanto, ci sono elementi come Joao Gomes e Richard Rios. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Il nuovo ciclo, dunque, potrebbe ricominciare dalla rivoluzione in mediana, dove quest’anno è esploso anche Vergara. Il sostituto di Lobotka sarebbe già in casa ed è quel Billy Gilmour che nel 2024 Conte ha fortemente voluto in azzurro. Anguissa, invece, da anni non ha un’alternativa ed è anche complicato trovare un giocatore che possa rimpiazzarlo adeguatamente. Il Napoli, per il centrocampo, ha messo gli occhi su Gomes del Wolverhampton e Rios del Benfica: caratteristiche diverse, ma più giovani e comunque con una buona esperienza internazionale. Manna e De Laurentiis lavorano per aprire un nuovo ciclo. Con o senza Lobotka. Con o senza Anguissa, il futuro dovrà essere sempre più azzurro”.