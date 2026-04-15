Dal 2000 a oggi: i centravanti che hanno segnato la storia del Napoli

La storia recente del Napoli cambia nel 2004. Dopo il fallimento e la ripartenza dalle categorie inferiori, l’arrivo di Aurelio De Laurentiis avvia una nuova fase. Il club ricostruisce gradualmente la propria identità, risale fino alla Serie A e negli anni successivi torna competitivo, conquistando qualificazioni europee, trofei nazionali e infine due scudetti.

Nei primi anni della rinascita il reparto offensivo cambia spesso volto. Sosa è tra i simboli della risalita e conquista subito i tifosi con carattere e gol pesanti. Accanto a lui trovano spazio altri attaccanti che accompagnano la crescita della squadra. Bucchi segna reti importanti in Serie B, mentre Calaiò diventa uno dei bomber della promozione.

Con il ritorno in Serie A arrivano giocatori di maggiore esperienza. Zalayeta firma gol decisivi, Denis si distingue per potenza e generosità e Quagliarella entusiasma il pubblico con giocate tecniche e conclusioni spettacolari. Il Napoli torna progressivamente competitivo e il livello dei suoi centravanti cresce insieme alle ambizioni del club.

Il Matador e il Napoli che torna grande

Il salto di qualità arriva con Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano arriva nell’estate del 2010 e diventa immediatamente il simbolo del nuovo Napoli guidato da Mazzarri. Il suo stile di gioco si adatta perfettamente alla squadra. Cavani corre senza sosta, attacca la profondità e trasforma ogni occasione in una minaccia per le difese avversarie. Il Napoli di quegli anni costruisce uno dei tridenti più affascinanti della Serie A formato da Hamsik, Lavezzi e Cavani. Il Matador è il terminale offensivo di un gioco verticale e aggressivo che esalta le sue qualità.

Cavani segna in ogni modo possibile. Colpisce di testa, calcia con precisione da fuori area, trasforma i rigori con freddezza e diventa devastante nelle ripartenze. La sua continuità realizzativa trascina il Napoli nelle competizioni europee e restituisce entusiasmo a una tifoseria che torna a vivere serate internazionali al San Paolo.

Il legame con il pubblico si rafforza partita dopo partita. Cavani rappresenta il centravanti moderno, capace di sacrificarsi per la squadra e allo stesso tempo di risolvere le partite con il suo istinto da goleador. Molti giovani tifosi azzurri crescono con i suoi gol e con la sua esultanza sotto la curva.

Il Napoli torna stabilmente tra le protagoniste del campionato italiano e l’Europa torna a essere un palcoscenico abituale. La squadra di Mazzarri conquista una Coppa Italia e mette in difficoltà le grandi potenze del continente. Il Matador è il volto di questo nuovo Napoli competitivo e ambizioso.

Higuain, il centravanti del record

Nel 2013 il Napoli sorprende il calcio italiano con un acquisto di livello assoluto. Dal Real Madrid arriva Gonzalo Higuaín, attaccante argentino che porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale e una reputazione da bomber di altissimo livello. Il suo impatto con la Serie A è immediato. Higuain unisce tecnica, rapidità di esecuzione e un istinto sotto porta rarissimo. Non è soltanto un finalizzatore. Partecipa alla manovra, si muove tra le linee e crea spazi per i compagni. Il suo contributo offensivo diventa centrale nel gioco del Napoli.

La stagione 2015-2016 entra nella storia del campionato italiano. Higuain segna 36 gol in Serie A e stabilisce un record assoluto nell’era dei tornei a venti squadre. Ogni partita sembra offrirgli l’occasione di lasciare il segno. L’argentino segna con continuità impressionante e trascina la squadra in una stagione entusiasmante.

La stagione dei 36 gol non resta soltanto un record statistico. Diventa un punto di riferimento per valutare il peso di un centravanti in Serie A. Anche oggi il campionato italiano continua a essere uno dei tornei più competitivi d’Europa. Le partite sono spesso equilibrate e basta un episodio per cambiare completamente l’andamento di una gara. Il rendimento degli attaccanti resta, quindi, uno degli elementi più osservati da tifosi e addetti ai lavori. I bomber continuano a fare la differenza e ogni giornata di campionato alimenta discussioni, analisi e pronostici. Gol segnati, occasioni create, stato di forma delle squadre e precedenti stagionali diventano parametri che appassionati e osservatori studiano con attenzione prima di ogni partita. Non sorprende quindi che molti tifosi scelgano anche di comparare online tutte le quote sulla Serie A per avere un quadro più chiaro delle sfide del weekend e delle possibili evoluzioni del campionato.

Nonostante il rapporto intenso con la città, la storia di Higuaín a Napoli si conclude con un episodio controverso. Il suo trasferimento alla Juventus crea una frattura con la tifoseria azzurra. Resta però l’eredità di un centravanti straordinario, capace di firmare una delle stagioni più prolifiche della storia del calcio italiano.

Dries “Ciro” Mertens

Se Cavani e Higuain rappresentano il centravanti classico, Dries Mertens racconta una storia diversa. L’attaccante belga arriva a Napoli come esterno offensivo. Velocità, tecnica e dribbling sono le sue caratteristiche principali. Nessuno immagina che possa diventare il bomber più prolifico della storia del club.

La svolta arriva con Sarri. Nel 2016 l’infortunio di Milik costringe l’allenatore toscano a ridisegnare l’attacco e a schierare Mertens al centro del tridente. La scelta sorprende molti, ma si rivela decisiva.

Mertens interpreta il ruolo in modo originale. Non è un centravanti statico. Si muove continuamente, attacca gli spazi e dialoga con i compagni. La sua rapidità manda in crisi le difese e il suo senso del gol si affina partita dopo partita. Il Napoli di Sarri esprime uno dei giochi più spettacolari del calcio italiano. Il tridente formato da Insigne, Mertens e Callejon diventa il simbolo di un calcio offensivo e brillante. Le combinazioni rapide e i movimenti senza palla creano azioni spettacolari che entusiasmano il pubblico.

Il rapporto con la città cresce oltre il campo. I tifosi lo ribattezzano “Ciro”, un soprannome che testimonia l’affetto della città nei suoi confronti. Mertens ricambia con dedizione e con un legame sincero con Napoli. La sua storia rappresenta uno degli esempi più sorprendenti di trasformazione nel calcio moderno.

Osimhen e Lukaku, i centravanti degli scudetti

L’ultimo capitolo di questa storia riporta il Napoli ai vertici del calcio italiano. Victor Osimhen diventa il centravanti simbolo dello scudetto conquistato nel 2023 con Spalletti, una stagione destinata a restare nella memoria dei tifosi azzurri. L’attaccante nigeriano combina velocità, forza fisica e aggressività sotto porta, caratteristiche che lo rendono uno degli attaccanti più difficili da contenere in Serie A.

Il numero 9 ex Lille diventa rapidamente il punto di riferimento offensivo della squadra. Attacca gli spazi con continuità, pressa i difensori e sfrutta ogni occasione per colpire. I suoi gol accompagnano il Napoli lungo un campionato straordinario, culminato con uno scudetto atteso per oltre trent’anni e festeggiato in tutta la città.

Negli anni successivi il club continua a puntare su centravanti di livello internazionale. Tra i protagonisti della nuova fase azzurra c’è Romelu Lukaku, guida offensiva del Napoli allenato da Conte, che nel 2025 riporta il tricolore in città. L’attaccante belga porta esperienza, fisicità e leadership, diventando uno dei punti di riferimento di una squadra costruita per competere ai massimi livelli. Osimhen e Lukaku rappresentano due interpretazioni diverse del ruolo di centravanti, ma condividono lo stesso impatto decisivo. Con i loro gol e la loro presenza in area hanno contribuito a riportare Napoli e il Napoli al centro del calcio italiano.