CdS – Verso Napoli-Lazio, possibile ritorno tra i convocati di Rrahmani? Si deciderà in settimana

Il Napoli prepara la sfida di campionato alla Lazio di Maurizio Sarri, in programma per il giorno sabato 18 aprile alle ore 18:00. Dall’infermeria, potrebbe arrivare una buona notizia: il rientro tra i convocati di Amir Rrahmani. Il kosovaro, fermo da metà febbraio per una lesione di alto grado al bicipite femorale, potrebbe essere nuovamente a disposizione di Conte per la sfida del Maradona. La sua convocazione però, verrebbe effettuata con il massimo della cautela. Per gli altri infortunati di lungo corso invece, bisognerà ancora attendere. Di seguito, ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

“Allenamento mattutino, ieri, alla ripresa a Castel Volturno. Squadra in campo per preparare la sfida alla Lazio dell’ex Sarri, appuntamento sabato (ore 18) al Maradona, la prima delle ultime sei finali (quattro in casa) per concludere l’annata nel migliore dei modi. Con alcuni protagonisti di lusso assenti ma pronti a rientrare. Come Amir Rrahmani. Di quelli al momento ancora out, il centrale è il più vicino al ritorno tra i convocati. Ci sono speranze concrete per il suo recupero, ma si continuerà a valutare in questi giorni. Rrahmani manca dal 15 febbraio e ha saltato le ultime sette partite di Serie A per la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata contro la Roma. Ma il peggio, ora, è alle spalle. Ci vorrà invece ancora un po’ di tempo per il capitano, Di Lorenzo (fine aprile), così come per Neres e Vergara. Lukaku è in Belgio”.