CdS – Presupposti, sintonia e progetto tecnico. I punti dell’incontro ADL-Conte

Presupposti, sintonia e progetto tecnico. Saranno questi i punti su cui si baserà l’incontro di fine stagione tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, gli azzurri vogliono agire in fretta per non rimanere scoperti come nell’anno successivo al terzo scudetto. Ed ora che le urgenze sono cambiate, anche per le sirene Nazionale per Conte, il tutto andrà accelerato.

“Presupposti, sintonia, fuochi d’artificio (alias progetto tecnico): il nodo centrale è questo. Ma De Laurentiis e Conte, uniti da stima e amicizia vere, hanno già anticipato i fuochi con le loro dichiarazioni: palese e inevitabile, considerando le ambizioni e il seguito di un club che in quattro stagioni ha conquistato due scudetti, una Supercoppa e centrato quasi tre qualificazioni in Champions. Quasi: per la terza non resta che attendere l’aritmetica, quella che avrebbe dovuto accelerare l’incontro sul futuro. Ma ora le urgenze sono cambiate. Tra una sintonia da confermare e l’eventuale ipotesi Nazionale è consequenziale la necessità del Napoli di agire in fretta: le macerie raccolte dopo lo scudetto 2023 hanno aperto ferite ma anche schiarito menti e arricchito l’esperienza. Tutte le parti in causa hanno legittime aspettative e priorità ma De Laurentiis, foss’anche per storie solo ipotetiche ma non impossibili nel prossimo futuro, ha il dovere di tutelare il Napoli”.