CdS – Napoli, quattro nomi in caso di addio di Conte: piacciono Gasperini e Italiano, ma occhio al ritorno a sorpresa

E se De Laurentiis e Conte si separassero al termine della stagione? L’ipotesi di una partenza di Antonio Conte – viste le lusinghe della Figc per il ruolo di Ct – non è affatto remota. Dunque, la dirigenza del Napoli si sta guardando intorno. Piacciono i soliti Gasperini e Italiano, tra i più corteggiati dal patron azzurro. Tra le idee però, c’è anche quella di Fabio Grosso, ben figurante al Sassuolo, così come quella di un ritorno a sorpresa di Maurizio Sarri. Di seguito, ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

“E nel frattempo, poiché la vita è una sorpresa ma il calcio non ammette di essere sorpresi, se Conte dovesse decidere di non proseguire o se le parti dovessero decidere insieme di non avvertire più quella famosa sintonia, allora bisognerebbe riaprire un libro che il club ha chiuso in un cassetto: nel caso in cui dovesse anche lui cambiare strada e andare via dalla Roma, è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte. Proprio come Italiano, tante ottime cose al Bologna. E poi Grosso, vicino alla salvezza con il Sassuolo. E un occhio aperto su Sarri, illustre del passato, non si potrebbe escludere considerando che è in bilico anche la sua situazione alla Lazio. Quanti “se”. Troppi “ma””.