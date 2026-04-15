CdS – Conte-ADL, anticipata la riunione di fine stagione! Possibile incontro già nel weekend? I dettagli

L’incontro di fine stagione tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (di ritorno nel weekend in Italia) ed il tecnico Antonio Conte verrà anticipato. I discorsi legati al futuro dell’allenatore (finito sul taccuino della Figc come possibile nuovo Ct) e le recenti dichiarazioni del patron lasciano presagire che una possibile soluzione verrà trovata al più presto, per evitare delle spiacevoli sorprese come già accaduto nella stagione 2022-23, quando fu Spalletti a lasciare a poche settimane dalla vittoria del terzo scudetto. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il discorso di De Laurentiis non lascia spazio alle interpretazioni e non serve aggiungere commenti: il quadro è netto e pennellato con il senso dell’urgenza. A questo punto, la riunione per programmare il futuro con il ds Manna e l’ad Chiavelli inizialmente immaginata a fine stagione o a Champions raggiunta, sarà ragionevolmente anticipata. De Laurentiis rientrerà oggi a Roma e nel weekend si sposterà a Napoli, dove sabato la squadra sfiderà la Lazio. La prima occasione, volendo, è servita. L’immediatezza garantirebbe al club velocità di azione e riflessioni accurate, soprattutto sulla scorta dell’esperienza maturata a proprie spese nei lunghi giorni e nei lunghissimi mesi successivi all’addio di Spalletti”.