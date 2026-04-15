CdS – Alisson Santos si candida a titolare per Napoli-Lazio. I suoi spunti l’arma in più di Conte

Alisson Santos si candida a partire nell’11 titolare per Napoli-Lazio. Il brasiliano, autore fino ad ora di un buon impatto con la maglia azzurra, vuole rendersi protagonista come ha già fatto contro Roma, Torino e Milan. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Alisson spera di esserci, stavolta dall’inizio, perché con lui comunque si accende la luce anche senza gol o assist diretti. Domenica è cambiato il vento quando a sinistra si è sistemato tra Spinazzola e Hojlund, con De Bruyne alla sua destra, con Lobo e Olivera a coprirgli le spalle, e ha provato a sostenere anche da solo, a un certo punto, il peso dell’attacco del Napoli. Un fattore, Alisson, che in campo si diverte come fosse per strada e anche per questo a volte tende a strafare, perché rientra nel ricordo del ragazzino che pensa solo a godersi il momento. E il Napoli ha bisogno anche dei suoi spunti, adesso, per concludere la stagione nel migliore dei modi. Sei partite da qui alla fine e Alisson è l’arma in più di Conte, la freccia pronta quando la partita va cambiata in corso d’opera oppure da scoccare subito. Questione di scelte e di strategie. Ci sarà tempo per pensarci, mancano tre giorni a sabato, alla Lazio, intanto Santos si sistema nel suo angolino virtuale, porta con sé un pallone, i due gol decisivi contro Roma e Torino, altri gesti utili lungo il percorso (come il no look per Olivera col Milan perla rete di Politano) e la speranza di aggiungere presto nuove prodezze alla sua collezione”.