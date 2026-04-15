Capello: «Conte conosce già il ruolo di Ct, per lui sarebbe un punto a favore. La Nazionale però devi sentirla dentro…»

Fabio Capello, allenatore ed opinionista, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Qui, parla della possibilità che Antonio Conte possa divenire il nuovo Ct della Nazionale. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Conte, però, lo conosce già.

«E per lui sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta, anche se ovviamente lo scenario è cambiato rispetto a dieci anni fa».

Allora non sapevamo che avremmo mancato l’accesso a tre Mondiali consecutivi…

«Infatti. Peggio di così è praticamente impossibile fare, abbiamo toccato il fondo».

Come valuta la prima esperienza di Conte con l’Italia, nel biennio 2014-2016?

«Positiva, fece sicuramente un Europeo all’altezza. Ma c’erano anche altri giocatori».

Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini non ci sono più.

«E non c’è più un vero blocco di una squadra in Nazionale. In parte abbiamo quello dell’Inter, ma non così nutrito come capitò in passato».

Ma se lei fosse amico di Allegri o Conte, consiglierebbe loro di accettare l’eventuale offerta della Nazionale?

«La panchina dell’Italia non si prende o rifiuta per mere logiche di convenienza. È qualcosa che devi sentire dentro, perché quando parte l’inno di Mameli rappresenti il tuo Paese e non sei semplicemente al servizio di un club come nelle altre panchine. Perciò non posso suggerire una o l’altra cosa, è tutto strettamente personale».

Per allenatori dello status di Conte o Allegri sarebbe un rischio prendersi l’incarico?

«Allora non ci siamo capiti, il ragionamento da fare è se sentono dentro il fuoco di risollevare gli azzurri o meno. E quindi portare il peso della responsabilità. Anche se, me lo lasci dire, peggio di quello che abbiamo visto negli ultimi anni sarebbe difficile fare».