Biasin: “Conte-ADL, avviato un furbo braccio di ferro: i due gradirebbero la separazione”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha scritto su Tuttomercatoweb a proposito del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Qui, fa cenno a come i due avrebbero aperto un furbo braccio di ferro che possa poi portarli ad una comoda separazione. Uno scenario che porterebbe il tecnico in Nazionale, così come libererebbe un presidente non troppo felice dell’andamento del Napoli considerando i tanti milioni spesi. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Conte ha detto “io mi prenderei in considerazione” poi ha detto “non mi sono offerto volontario”. De Laurentiis ha detto “io lo lascerei libero, nel caso”, poi ha detto “però voglio che rimanga” e infine “ma se invece lo volete, allora ditemelo presto”. C’è una verità? Boh, vi diciamo la nostra: De Laurentiis lascerebbe partire in serenità Conte perché non ha intenzione di impostare un altro mercato multimilionario a esclusivo uso e consumo del suo tecnico. Conte tornerebbe a fare il ct, ma solo se in qualche modo gli venisse garantito lo stipendione attuale tra nuovo ingaggio e buonuscita del DeLa. Ma il DeLa mica è fesso e la buonuscita non la contempla minimamente. E allora la verità è che i due hanno già avviato un virtuale e furbissimo braccio di ferro in cui fingono di amarsi molto e, in realtà, gradirebbero la separazione. Separazione complicata, però, perché dipendente dal “sacro grano”, ovvero la cosa più importante per tutti quanti e figuriamoci per lor signori.



Quando si parla del rapporto Conte-Napoli quasi tutti si domandano: “Conte è felice? Resterà anche l’anno prossimo o va convinto?” e non la vedono mai dal punto di vista del patron. DeLa è felice di una stagione in cui ha investito fior di milioni, ha visto andar via dopo pochi mesi giocatori acquistati a caro prezzo, ha sì gioito per una Supercoppa ma parimenti ha dovuto fare i conti con una deludente spedizione Champions, un probabile secondo posto e una Coppa Italia senza emozioni? È disposto ad accontentare nuovamente il tecnico più costoso della serie A con un mercato multi-milionario e che comunque non accontenterebbe mai il buon Antonio, quello del “Nove giocatori nuovi sono troppi” ma pure “Le altre squadre si possono permettere cose che noi non possiamo ancora permetterci”? La domanda è retorica”.