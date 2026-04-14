Sepe: “Il campionato del Napoli è da 9, non capisco le critiche a Conte”

Luigi Sepe, ex portiere del Napoli e del Parma, a Radio CRC, sponsor del Napoli ha affrontato vari temi nel corso di un intervento: “Io non capisco tutte queste polemiche contro Antonio Conte. Antonio Conte fa l’allenatore da 20 anni ad altissimi livelli, tutti discutono della sua preparazione. L’anno scorso c’erano stati pochi infortuni ed era buono. Oggi non lo è più? Ricordiamoci che il Napoli sta affrontando un campionato dove l’Inter è la favorita e il Napoli è comunque secondo. Dopo di che, uno si può rompere il tendine o il ginocchio, ma questo capita nel corso della stagione.

Il Napoli ha sbagliato qualche partita e l’Inter è in vantaggio per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri sono stati più bravi, bisogna fargli i complimenti, e il Napoli l’anno prossimo può fare meglio. Ricordiamoci che se Pedro non avesse segnato al 90’ la passata stagione, il Napoli non avrebbe vinto lo scudetto. So che sembra assurdo, ma l’Inter per budget e per qualità della rosa rimane la favorita per la vittoria del campionato.

Voti alla stagione del Napoli? In campionato il Napoli è stato da 9, in Champions gli dò 5 e mezzo. Nonostante ciò, io mi tengo Antonio Conte tutta la vita sulla panchina del Napoli. Ad oggi, però, la maggior parte degli italiani è a favore di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale. Se in Italia si facesse un referendum il 91% degli italiani si esprimerebbe in favore del ritorno di Conte, mentre il restante 9% in favore di Thiago Motta.

Personalmente mi godo la fine di questo anno. Dopo di che, vedrò cosa farò per il prossimo anno. Io ho avuto tanti preparatori nel corso della carriera come Luciano Tarallo. Ho avuto anche l’attuale preparatore del Napoli che è Alejandro Rosalen che è uno che fa lavorare tanto i suoi portieri. È spagnolo e mi è sempre piaciuto come allenatore e come persona“.