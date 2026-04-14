Pedullà: “De Laurentiis vuole separarsi da Conte”: i dettagli

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio profilo Youtube ha aggiornato sulla situazione Conte che non rientra più nei piani del patron De Laurentiis: “Aurelio De Laurentiis non vede l’ora che il rapporto con Conte finisca perché lo ha dissanguato. Ma è anche vero che c’è un contratto fino al 2027 e quindi non è da escludere che lo stesso venga onorato. “Aurelio De Laurentiis, in una sua recente intervista, ha rivelato anche che la mancata cessione di Khvicha Kvarastkhelia al PSG a giugno del 2024 per volere di Antonio Conte è una sorta di pentimento. Senza l’intromissione dell’allenatore il calciatore georgiano sarebbe stato ceduto certamente prima“.