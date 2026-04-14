Monti: “Napoli interessato a Grosso. Il livello della Serie A è imbarazzante”

Il giornalista Gianluca Monti, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” ha analizzato il rendimento degli ultimi anni del Napoli ed il livello del campionato italiano: “Spesso il Napoli ha avuto approcci non dei migliori contro squadre più deboli, poi paghi scelte non azzeccate come quella di mettere Juan Jesus a destra ma lì c’è una lettura sbagliata anche di Buongiorno. Non mi preoccupano gli approcci sbagliati ma il ritmo che il Napoli ha avuto non solo quest’anno, è una partita fotografia di due anni, il Napoli mastica calcio da due anni con un ritmo farraginoso, se Elmas fa gol siamo tutti ad elogiare ma sono due anni che mastica calcio. Senza gli infortuni dei Fab Four non avremmo mai fatto giocare Neres e Vergara. Anche contro il Parma Juan Jesus fece una roba da promozione.

Quest’anno ma anche l’anno scorso abbiamo visto tante brutte partite, il Milan è imbarazzante che viene a giocare a Napoli con Fullkrug e Nkunku che valgono a malapena Josè Mari e Kalinic, il livello della serie A è imbarazzante.

Il Napoli è arrivato secondo tra due concorrenti, non mi stupisce questo perché dietro queste squadre c’è il nulla. Ora bisogna capire se il Napoli ha ancora la possibilità di dare quello che cerca a Conte. Il Napoli è interessato a Fabio Grosso in caso di addio di Conte, è un nome particolarmente gradito al ds azzurro Giovanni Manna”.