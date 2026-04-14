Del Genio: “Non si vince con allenatori difensivi, basti vedere in Champions”

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato le parole rilasciate dal patron De Laurentiis sottolineando che non si vince soltanto difendendo: “Condivido tutto di quello che ha detto ADL, tranne il passaggio sugli allenatori che difendono che poi sono quelli che vincono. Non è più così caro presidente, vedi l’Inter quest’anno. Certo devi difendere bene, ma basta vedere in tutta Europa si vince più segnando tanto che incassando poco. Con Sarri e Spalletti pure si subì poco ma segnando tanto. Quest’anno si prendono più gol di chi è anche offensivo quindi bisogna conoscere le statistiche e l’evoluzione del calcio. Non deve ascoltare consiglieri, alcuni evidentemente non so quanto esperti”.