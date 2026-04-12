Pescara – Sampdoria 1-2: Insigne infuriato a fine partita

Ieri pomeriggio si é giocata Pescara-Sampdoria in Serie B, partita importante per la lotta salvezza. La partita finisce 1-2 per gli ospiti nonostante il vantaggio dei padroni di casa per un rigore segnato da Di Nardo (45+3). Nei minuti finali del secondo tempo, i gol di Conti (82′) e Depaoli (90+3) regalano i 3 punti alla Sampdoria che con questa vittoria sale a quota 40 punti portandosi all’undicesimo posto. Il Pescara, invece, resta al terzultimo posto, ed é attualmente a -1 dal Padova quartultimo.

Al termine della partita l’ala del Pescara, Lorenzo Insigne (ex capitano del Napoli), ha avuto qualcosa da dire all’allenatore della Sampdoria, Attilio Lombardo, e al terzino della Sampdoria, Alessandro Di Pardo. Come riferito dai colleghi a DAZN, Di Pardo avrebbe compiuto un gesto provocatorio verso i giocatori avversari, cosa che non é piaciuta a Insigne. L’ex capitano del Napoli ha risposto con un “Portate rispetto!“.