Parma-Napoli: le formazioni ufficiali, ritorna Hojlund

Il Napoli scende in campo a Parma per mettere pressione all’Inter che sfiderà il Como.

Nelle fila azzurre torna titolare Rasmus Hojlund dopo l’assenza contro il Milan, supportato da McTominay e De Bruyne, a centrocampo Lobotka sarà affiancato da Zambo Anguissa, con Spinazzola e Politano esterni; in porta confermato Milinkovic-Savic che vince il ballottaggio con Meret.

Nel Parma, al posto dello squalificato Pellegrino ci sarà Elphege affiancato da Strefezza nel consueto 3-5-2 di mister Cuesta.

Di seguito le formazioni:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé; Strefezza, Elphege. All. Cuesta.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.