Parma – Napoli: I commenti di Strefezza e Mikolajevski sulla partita

Ecco le dichiarazioni di Strefezza e Mikolajevski ai microfoni di Dazn nel post partita di Parma – Napoli:

Strefezza sul suo primo gol col Parma: “sono molto felice del gol e di aver portato il punto a casa, era un tiro difficile e tanto angolato ed era l’unica opzione che avevo anche grazie ad Elphege che ha fatto un grande assist”.

Mikolajevski sul suo esordio in prima squadra: “sono molto elice di debuttare in una partita così importante per noi e sono molto contento per i tifosi dobbiamo continuare così. Mi piace molto Pellegrino perchè è un attaccante molto forte mentre dell’Italia mi piace tutto”.