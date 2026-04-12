Gravina: “In Italia solo ai tifosi interessa della Nazionale”

L’ex presidente della FIGC Gabriele Gravina, in una lunga intervista per il Corriere della Sera ha risposto a tono alle critiche subite dopo la cocente eliminazione dal Mondiale che si terrà in estate: “Non tollero di essere definito un indegno. Nessuno può permettersi certe patenti di moralità. Parlo di Abodi? Non faccio nomi. Ognuno si qualifichi per quello che è e che si sente. In Germania hanno una visione lungimirante che da noi non esiste. In Italia della Nazionale frega solo ai tifosi. Agli altri, compresa la politica, serve solo per rivendicare quando le cose vanno male forme di posizionamento personali.

Già avevo pensato di farmi da parte per i vincoli, i legami e gli impedimenti che frenano la crescita e lo sviluppo del movimento. Tutto ciò è frustrante. Alla fine ho scelto di rimanere e accettato questa via Crucis. Adesso quasi vivo da recluso tra casa e Federazione”.