Cuesta: “Volevamo regalare una vittoria ai tifosi ma non ci siamo riusciti. Su Elphege…”

Ecco le dichiarazioni di Cuesta a Dazn nel post partita di Parma – Napoli:

Sul risultato: “voglio dire grazie ai ragazzi per tutto il lavoro che fanno un campi ma anche grazie ai tifosi che ci hanno dato tanto sostegno e questo ci ha fatto mettere in difficoltà il Napoli. Volevamo regalare una vittoria ai tifosi ma non ci siamo riusciti, però la mentalità di questo gruppo va oltre la classifica e dobbiamo rappresentare la maglia al meglio e stare al fianco dei tifosi che ci sostengono”.

Sulle aspettative a inizio stagione: “non avevo aspettative e volevo solo lavorare il meglio possibile: Mancano sei partite e dobbiamo lavorare per migliorare, oggi i giocatori si sono sacrificati per portare il risultato a casa ma la nostra ambizione non finisce qua e vogliamo migliorare anche nel tenere palla al piede”.

Su Elpeghe: “quello che chiediamo ai giocatori è di sfruttare le loro caratteristiche. Elphege lavora tantissimo e si è subito fatto voler bene. Speriamo che possa avere continuità”.