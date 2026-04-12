Cuesta: “Dobbiamo essere bravi a gestire la partita”

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ai microfoni di DAZN ha analizzato il match che vedrà il Parma affrontare il Napoli: “Dobbiamo esser bravi nella gestione della palla per creare occasioni e provare a far gol. Si può avere caratteristiche diverse, pensiamo che quando devi fare altre scelte, nel ruolo di numero nove serve anche saper dare profondità, soprattutto quando provi a creare superiorità numerica dentro il campo. Oggi, per le caratteristiche dei nostri giocatori, abbiamo deciso di dare continuità ad un profilo di una punta più classica”.

Cuesta, ha parlato anche della scelta di Elphege che sostituisce lo squalificato Pellegrino: “Deve esser se stesso, ha caratteristiche diverse da Pellegrino, può attaccare la profondità e allungare la squadra avversaria, ha questa capacità e deve sfruttarla. Il contesto chiederà che sappia dare respiro alla squadra, scaricare per farci progredire. Le sue caratteristiche ci possono aiutare, speriamo ci possa dare una grande mano e siamo convinti che lo farà”.