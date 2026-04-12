Akanji: “Il più difficile da marcare gioca nel Napoli”

Manuel Akanji, difensore dell’Inter ai microfoni di DAZN ha parlato della lotta scudetto che vede ormai coinvolte solo Inter e Napoli, dopo il flop del Milan: “Siamo più vicini alla fine, mancano sette partite alla fine, da affrontare una alla volta. A Como decisiva per lo scudetto? No, se vinci questa partita e non le altre non vinci il campionato. Dobbiamo tenere sempre il piede sull’acceleratore. Sarà una partita importante, ma la più importante è sempre la prossima. Non sarà decisiva“.

Akanji, ha inoltre evidenziato come Rasmus Hojlund, sia l’attaccante più difficile da marcare del campionato: “Direi Hojlund, è forte quando attacca in profondità. È potente e veloce, non ama troppo la palla sui piedi, ma negli spazi è molto forte“.