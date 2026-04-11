Sky Sport – Ecco le probabili formazioni di Parma – Napoli

Dopo l’importantissima vittoria con il Milan, il Napoli si prepara alla ostica trasferta contro il Parma di Cuesta. I partenopei dovranno preparare il match in maniera molto minuziosa in quanto i ducali hanno già messo in difficoltà la squadra di Conte all’andata.
Gli azzurri dovranno innanzitutto schierare il miglior 11 titolare in campo che molto probabilmente sarà simile a quello visto contro il Milan. Infatti, secondo Sky Sport, queste sono le probabili formazioni di Parma – Napoli:
Parma (3-5-2): Suzuki, Delprato, Circati, Valenti, Britschgi, Ordonez, Keita, Bernabe, Valeri, Strefezza, Ondrejka. All. Cuesta
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund. All.Conte