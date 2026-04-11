Calciomercato, Romano: “Robertson ha trovato l’accordo con un club. Ecco di chi si tratta…”

Scritto da:
Marco Vitiello
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Dopo aver ufficializzato il suo addio al Liverpool a fine stagione, Robertson è al centro delle voci di mercato e su di lui c’è l’interesse di tanti club europei e non.

Al momento in Italia la squadra più interessata per lo scozzese è il Napoli che però non ha mai iniziato una vera trattativa col calciatore. Tuttavia, come riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham ha trovato un accordo di massima con Roberston che si unirà agli Spurs nel caso in cui la lotta salvezza dovesse avere esito positivo.

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