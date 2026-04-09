Tuttosport – Politano, futuro da bandiera del Napoli. Respinte due ricche offerte negli ultimi mesi

Matteo Politano è ad oggi uno dei punti di forza del Napoli. E, sotto la guida di quell’Antonio Conte che lo bocciò ai tempi dell’Inter, si è trasformato in un giocatore diverso, capace sia di dare qualità in attacco che tanta sostanza in fase di non possesso. Ora, si appresta a diventare una bandiera degli azzurri, tanto che nel corso di questi anni sono state rifiutate ricche offerte provenienti da Arabia Saudita e non solo. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Con Conte nel frattempo ricredutosi sulle doti di Politano. Tanto da renderlo un pilastro del suo Napoli in questo biennio. Non a caso proprio l’allenatore ha messo il veto dinanzi alle sirene estere arrivate per l’esterno mancino. E così sono state declinate nei mesi scorsi le avance dei turchi del Besiktas dopo che Matteo aveva già detto no a una ricchissima offerta dell’Al Shabab, pronto a ricoprirlo di petrodollari per portarlo in Saudi Pro League. I soldi – si sa – sono importanti, ma non fanno la felicità e così Politano ha rinunciato al triennale da 7 milioni annui proposto dagli arabi. Una scelta di cuore premiata dal presidente Aurelio De Laurentiis che a giugno gli ha fatto un regalo di nozze davvero speciale, rinnovandogli il contratto fino al 2028. E così ora Politano si appresta a diventare una bandiera del Napoli. Tanto da indossare – in assenza di Di Lorenzo infortunato – pure la fascia da capitano”.