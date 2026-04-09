Sky – Napoli, proseguono i contatti con Rios. Il Benfica apre alla cessione

Il Napoli si muove seriamente per Richard Rios, centrocampista di proprietà del Benfica. Un arrivo che potrebbe essere il primo grande botto di mercato degli azzurri, come riporta il giornalista di Sky ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto da lui riportato, il colombiano non è incedibile per i lusitani, che in caso non arrivassero in Champions League sarebbero obbligati ad una cessione eccellente. Di seguito, il racconto dell’occasione di mercato.

“Richard Rios, colombiano classe 2000, è il primo vero obiettivo del calciomercato del Napoli. Abbiamo avuto conferme oggi. Non è già calciomercato ma inizia a prendere corpo una strategie di trattative e costruzione di squadra. Si parla di investimenti ed operazioni onerose. Il Benfica lo ha pagato 27 milioni la scorsa estate e la base di partenza sarà sui 30 milioni di euro. Il Napoli lo vuole perché cerca un centrocampista fisicamente forte, ma anche tecnicamente dotato. Manna è al lavoro già da qualche giorno, ci sono stati contatti seri e approfonditi anche con l’entourage dell’ex Palmeiras. A gennaio il Napoli ha preso un’importante scia sul mercato portoghese dove ha già preso Alisson Santos. Se il Benfica non arrivasse in Champions League dovrebbe essere costretto a fare cessioni. Inoltre, il colombiano non è mai entrato nelle grazie di Mourinho. Nella casualità, i lusitani dovrebbero effettuare una cessione entro il 30 giugno. La richiesta potrebbe essere di oltre 35 milioni di euro, ma il Napoli vuole spenderne 30. I contatti sono già partiti, il Napoli sta capendo come avanzare nella trattativa”.