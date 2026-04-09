Serena: «Scudetto? Do un 10% al Napoli. Conte? È una miniera di idee, sarebbe un ottimo Ct»

Aldo Serena, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Qui, ha parlato delle possibilità di scudetto del Napoli e non solo. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Sette punti in sette giornate: impossibile recuperare, Serena?

«Molto difficile, vista anche l’Inter contro la Roma: senza continuità, ma ha fatto vedere di nuovo grandi potenzialità. Con il ritorno di Lautaro, Calha e Dumfries è tornata. Il calendario del Napoli è un po’ più semplice, manon c’è grande differenza».

Il Napoli sembra abdicare: gli infortuni sono un alibi?

«Sono stati troppi e hanno coinvolto giocatori determinanti. Però, quando vinci lo scudetto in una stagione in cui tutto si combina alla perfezione, a volte succede che l’anno dopo certe situazioni non si ripetano. Ci sono passato anch’io. Pensi di fare tutto come prima, ma non ti accorgi che forse non c’è la stessa intensità».

Conte ha mostrato una varietà tattica impressionante.

«Conte è una miniera di idee, uno studioso del calcio: sperimenta quando c’è necessità e anche quando pensa che ci sia uno dei suoi che merita di giocare. Posso dirlo? È un bravo ct. Non sono tutti adatti a fare sia il selezionatore sia l’allenatore, c’è chi ha bisogno del campo quotidiano: lui può fare tutto».

Insomma, scudetto all’Inter?

«Al 90 per cento. Lascio un 10 a Napoli perché nel calcio tutto può succedere. Un anno era fatta con la Juve, poi la Roma ci ha superati ma alla fine ha perso con il Lecce già retrocesso…».