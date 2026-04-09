Sabatini: «Il Napoli ha il miglior trequartista italiano. Scudetto? Bisogna crederci fino alla fine»

Walter Sabatini, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Qui, tra gli argomenti, ha parlato anche delle possibilità del Napoli di Antonio Conte in questo finale di stagione. Di seguito, un estratto delle sue parole.

Il Napoli di Conte ha nuova linfa.

«Devono provare a credere sino alla fine alla rincorsa. Ma lo faranno, guardate con quale sfrontatezza e con quale forza e efficacia è entrato in campo col Milan quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano. E poi c’è Conte che continuerà a lavorare sodo, sicuramente».

Cosa pensa dell’autocandidatura di Conte a ct?

«Non avrei nulla da eccepire. Potrebbe essere sembrata una cosa arrogante, ma io l’apprezzo, è un atto di coraggio in questo momento».

Se le proponessero un ruolo stile ds della Nazionale, cosa risponderebbe?

«Non ci ho mai pensato, però le dico che come idea generale potrebbe essere l’inizio di una nuova struttura, che avvicinerebbe l’Italia al modello di squadra permanente, senza limitarla a rappresentativa dell’ultimo momento. La nazionale deve esistere tutti i giorni. Un direttore sportivo potrebbe essere il collagene per la costruzione di un gruppo permanente».