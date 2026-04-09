Gazzetta – Alisson Santos titolare in Parma-Napoli? Il brasiliano farebbe rifiatare uno dei Fab Four

Il Napoli ha scoperto un nuovo gioiello: Alisson Santos. Il brasiliano sarà riscattato dallo Sporting Lisbona per la cifra di 16,5 milioni di euro. Intanto, si fa viva l’ipotesi di un suo impiego dal primo minuto nella prossima sfida contro il Parma. La sua titolarità, potrebbe consentire ad uno dei Fab Four di riprendere fiato. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli s’è portato avanti, ha avvertito il management del brasiliano che a giugno verrà esercitato il riscatto – sedici milioni e mezzo allo Sporting Lisbona e «negozio» ufficialmente chiuso – e adesso può starsene comodamente a giocarsela, sapendo che altre cose possono succedere in questo finale in cui ci sarà bisogno di rapidità di calcio e di pensiero. Perché nel laboratorio non si sta ad osservare il nulla e l’ultimo Napoli ha intuito che di un esterno lucidamente folle, con la velocità folgorante di uno Speedy Gonzales, può esserci bisogno a partita in corso oppure dall’inizio: le ragioni del ballottaggio con uno dei Fab Four sono racchiuse nella espressione naif di questo esterno senza macchia e senza paure e la possibilità, nel caso, di portare McTominay al fianco di Lobotka (è successo), di far rifiatare Anguissa e di consegnare ad Alisson Santos un pezzetto di terreno tra le linee sarebbero plausibili. Le scelte e le prove vanno in onda da oggi, ma le tentazioni nascono prima”.