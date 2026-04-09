Dimaro, il sindaco: “Nato in questi anni un rapporto che va oltre lo sport. Date? Non ci sono ancora ufficialità”

Marco Panciera, sindaco di Dimaro Folgarida, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile Tv.

“Arrivo del Napoli? Abbiamo fatto già i primi incontri con i dirigenti del Napoli e gli addetti ai lavori per le strutture. Abbiamo già fatto due incontri, ce ne sarà uno a fine mese. Stiamo organizzando questo ultimo ritiro, almeno da contratto, sperando poi di trovare un prosieguo. Siamo diventati una grande famiglia e ci piacerebbe andare avanti”.

“Che ritiro è questo di numero? Il quindicesimo. Per noi è un grande successo ed un orgoglio per la città di Napoli. Le date non sono ancora note o ufficiali, si presume che siano intorno alla metà di luglio, ma al momento non sono certe”.

“Ci saranno innovazioni rispetto agli anni scorsi? Purtroppo no, stiamo lavorando al sistemare il nostro centro sportivo e i tempi sono molto lunghi. Il ritiro di quest’anno sarà uguale a quello dell’anno precedente, con una valutazione che stiamo facendo del riportare le attività al centro. Il Napoli prevede una presenza massiccia di tifosi, ma noi riusciremo a gestirli in maniera ottimale come tutte le altre volte. Nel primo ritiro io ero assessore, dell’allora sindaco Menghini. Vorremmo ripetere quell’esperienza, stiamo lavorando con dirigenza e provincia”.

“Le parole di De Laurentiis sui tifosi in ritiro? Non le ho sentite. Indipendentemente dallo sport si è creato un ottimo rapporto con la famiglia di tifosi del Napoli. Al netto delle dichiarazioni di ADL, Dimaro è stata una cosa positiva. Vi sentiamo nostri sotto certi aspetti e l’idea del gran numero di tifosi in arrivo non ci spaventa. Il Napoli è per noi sempre il benvenuto, finché ci sarà intenzione da entrambe le parti. Questi affetti sono solidi, non è solo sport. Il progetto azzurro è stato un ampliamento di rapporti positivi, c’è fiducia reciproca. Anche noi che siamo un po’ chiusi, con voi ci apriamo”.