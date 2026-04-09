CdS – Napoli, il punto sugli infortunati. Hojlund in netta ripresa. Rrahmani fa progressi

Rasmus Hojlund è pronto a tornare nella mischia. Il danese, messo ko da un virus influenzale qualche ora prima di Napoli-Milan, è in netto miglioramento fisico e potrebbe essere disponibile già per Parma-Napoli. Migliora anche Rrahmani, il cui rientro è più probabile nella prossima sfida dei partenopei, che sarà contro la Lazio. Bisognerà attendere per gli altri infortunati di lungo corso. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Da valutare le condizioni di Hojlund, reduce dai postumi del virus influenzale accusato prima della sfida con il Milan: Rasmus è stato costretto a saltare lo scontro diretto con il Diavolo ma è in ripresa, migliora, e ovviamente proverà a recuperare in tempo per partire con la squadra verso Parma. Da valutare anche i progressi di Rrahmani: il leader della difesa, fuori causa da sei turni per il problema muscolare rimediato nel secondo tempo contro la Roma, come ha spiegato Conte ha intrapreso la via del recupero ma la sua convocazione è in sospeso tra la trasferta in Emilia e più probabilmente la prossima al Maradona contro la Lazio (sabato 18 aprile). Assenti Di Lorenzo, pronto a fine mese; Neres e Vergara, attesi a maggio per le ultimissime scene del campionato; e Lukaku, ancora in Belgio”.