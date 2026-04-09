CdS – Conte-ADL, fissato l’incontro di fine stagione. I dettagli

È in calendario un incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte per tracciare la strada futura del Napoli. Il presidente e l’allenatore dei partenopei si incontreranno ad Ischia il 24 maggio, giorno del compleanno del primo, a giochi fermi. Qui, si potrà tracciare il bilancio di fine anno e pianificare quali saranno le sfide del domani. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Un incontro a Ischia per decidere il futuro, per pianificare la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a fine campionato, si vedranno sull’isola verde dopo l’ultima giornata che da calendario è in agenda il 24 maggio, guarda caso proprio il giorno di nascita di Adl. I due, molto legati come le rispettive famiglie, approfitteranno dell’occasione per brindare al 74° compleanno del presidente e per affrontare il domani: sarà il momento del bilancio al termine di una stagione dall’esito ancora incerto. Il nome di Conte, tra l’altro, è stato anche accostato alla Nazionale, nell’elenco dei possibili successori di Gattuso”.