CdS – ADL, rientro in Italia in programma tra una settimana. I dettagli

Quando rientrerà Aurelio De Laurentiis a Napoli? Il patron dei partenopei è stato in questi giorni a Los Angeles, dove ha presentato il film Ag4in al pubblico statunitense, oltre a ricevere la cittadinanza onoraria della città californiana. Per il suo ritorno in Italia però, bisognerà ancora aspettare. Scrive Il Corriere dello Sport, il suo rientro dovrebbe avvenire il 16 aprile, giusto in tempo per poter assistere a Napoli-Lazio, partita in programma per il giorno 18 aprile al Maradona alle ore 18:00.

“Il patron azzurro, intanto, seguirà dagli States anche Parma-Napoli di domenica. Il suo rientro in Italia è previsto esattamente tra una settimana, il 16 aprile, a 48 ore dalla sfida con la Lazio al Maradona. Sono e saranno giorni frenetici, questi, con De Laurentiis che fino ad ora si è diviso tra la prima statunitense del film “Ag4in” – quello che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli – e la cittadinanza onoraria ricevuta dalla sindaca di Los Angeles, Karen Bass. E ora, attesa per quella napoletana”.