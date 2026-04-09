Castel di Sangro, il sindaco: “Date del ritiro? Potrebbe cambieranno, potrebbe esserci una ripartenza per il centenario. Vi spiego”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile Tv.

“Le parole di Conte sul ritiro? Non ritengo che sia uno scenario praticabile. Nessun allenatore possa chiedere alla proprietà della squadra di non far venire i tifosi, men che meno al presidente del Napoli. La principale forza del club sta nel ritiro perché è lì che si vede la responsabilità sulle spalle dei giocatori. Io vedo il ritiro ogni anno e noto grande partecipazione da parte dei tifosi, è un elemento in più che il Napoli ha rispetto alle altre squadre. Vedevo foto di calciatori della Juventus che firmavano magliette con 5-6 tifosi intorno, il Napoli ne aveva anche 2000. È irrealistica una cosa del genere, non credo che De Laurentiis abbia bisogno di sollecitazioni a riguardo. E così immaginiamo tutti gli allestimenti che farebbe il Napoli. Quest’anno potrebbe portare tutti i trofei vinti nella storia. Questo, crea un giro economico che non viene meno a tutto quel che si crea. Parliamo di un qualcosa di non ipotizzabile. La cosa che va raccomandata è la presenza del pubblico, soprattutto a sforzarsi di programmare nei giorni infrasettimanali. Il godimento dell’allenamento in una giornata più tranquilla significa avere una partecipazione diversa, che è tutt’altra cosa”.

“Date del ritiro? Non credo slitteranno. Ipotizzando sulla base di un calendario, andiamo a finire tra fine luglio e inizio agosto. Do per scontato che il Napoli parta da qui per il primo agosto. È impensabile che quel periodo possa essere così lungo. Vorremmo fare dei festeggiamenti anche qui, dare il nostro contributo a queste celebrazioni. Questa stagione, nonostante gli inconvenienti, vede un Napoli in ripresa. Il club ci ha messo tanto di suo, e l’allenatore ha saputo tenere duro in un momento difficile”.