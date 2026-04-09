ADL svela: “Conte aveva chiesto un ritiro senza tifosi ma io ho declinato la richiesta”

Intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood, Aurelio De Laurentiis ha raccontato una strana richiesta fatta tempo fa da Antonio Conte, attuale mister del Napoli, per quanto riguarda il prossimo ritiro estivo della squadra. Ecco ciò che ha riportato TuttoNapoli.net:

“Conte mi aveva chiesto di fare il ritiro senza tifosi, ma per me sarebbe stata vista come una mancanza di rispetto. A Dimaro arrivano circa 70 mila persone mentre invece a Castel di Sangro addirittura 250 mila per seguire allenamenti e partite: una cosa del genere non si può negare.”