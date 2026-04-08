VIDEO – Hasa non si ferma più, che assist per il gol della Carrarese!

Luis Hasa continua a stupire con la maglia della Carrarese. Il centrocampista classe 2004, di proprietà del Napoli, è fino ad ora autore di una stagione molto positiva con la maglia dei toscani. Nell’ultima partita, che ha visto i marmiferi battere lo Spezia, ha messo a referto uno splendido assist (il quarto stagionale) per la rete che ha fissato il risultato sul 3-1 finale. L’emittente Dazn ha pubblicato il video della sua eccellente giocata. L’ennesima di una stagione che potrebbe portare gli azzurri a decidere di puntare sul talento campione d’Europa Under 19 scovato da Giovanni Manna ai tempi della Juventus Next Gen e poi acquistato lo scorso mercato di gennaio dal Lecce.

È iniziata l’era degli “Hassist” di 𝙃𝙖𝙨𝙖 🍫

Palla perfetta per 𝘼𝙗𝙞𝙪𝙨𝙤 e la 𝘾𝙖𝙧𝙧𝙖𝙧𝙚𝙨𝙚 batte lo Spezia 🔥#CarrareseSpezia #SerieBKT #DAZN pic.twitter.com/RB3G0cpcJw — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 7, 2026