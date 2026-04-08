Tuttosport – Conte, ora priorità al campo. Occhi sul record di vittorie

I discorsi sulla Nazionale affascinano, ma la priorità di Antonio Conte rimane il campo. E i numeri dicono che il suo Napoli è in ripresa e reduce da 5 partite consecutive. Ora, l’obiettivo è centrare 12 successi e così superare il record siglato da Spalletti nella stagione dello scudetto. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Ma priorità al campo, che vede una squadra in ripresa e reduce da 5 vittorie di fila: non succedeva dalla scorsa stagione, nel periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025. L’allenatore, inoltre, vuole provare ad entrare nella storia: vincendo tutte le partite arriverebbe a 12 successi consecutivi in campionato, un unicum nella storia azzurra dato che il risultato massimo registrato appartiene a Spalletti (11) nella stagione 2022/23. I rientri degli infortunati hanno portato linfa nuova ad uno spogliatoio che, comunque, resta privo di cinque azzurri ancora ai box: Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Neres e Lukaku. L’attaccante belga dovrebbe rientrare la prossima settimana da Anversa, dove ha svolto il suo iter riabilitativo contrariamente alle disposizioni della società, che valuta provvedimenti drastici per Big Rom. Nell’emergenza, tuttavia, Conte ha valorizzato le cosiddette “seconde linee” come Vergara e Alisson Santos”.