Sky – Napoli, piace Rios per il centrocampo. Primi contatti per l’estate

Il Napoli segue Richard Rios del Benfica. Il centrocampista è nella lista di Giovanni Manna, che vede nel colombiano classe 2000 un buon rinforzo per la mediana. Però, al momento non risulta alcuna offerta ufficiale o interessamento di rilievo. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, i contatti sarebbero stati solamente di tipo esplorativo, al fine di valutare un possibile affondo proprio nella sessione che verrà. Arrivato in Portogallo dal Palmeiras, con la maglia del Benfica ha totalizzato un gol e 3 assist in campionato, a cui si aggiungono il gol e l’assist messi a referto proprio contro il Napoli nell’incrocio di Champions League di dicembre, che ha visto i lusitani vincere con 2-0 anche grazie ad un’ottima prova del colombiano.