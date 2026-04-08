Schira – Italiano, Maresca e due profili giovani. Le idee del Napoli qualora Conte lasciasse a fine stagione

Chi potrebbe essere l’allenatore del Napoli qualora Antonio Conte lasciasse? L’ipotesi di un ritorno in Nazionale è un discorso vivo, ed ha portato la società ad osservare diversi profili che possano prendere le redini della squadra. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X. Secondo quanto da lui riportato, i nomi più caldi sono quelli di Vincenzo Italiano, attualmente allenatore del Bologna e vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis, così come quello di Enzo Maresca, attualmente libero dopo l’esperienza al Chelsea. Il Ds Giovanni Manna sta però seguendo alcuni profili giovani come Daniele De Rossi e Fabio Grosso, rispettivamente allenatori di Genoa e Sassuolo. Di seguito, il contenuto del suo tweet. “Se Antonio Conte lascerà il Napoli per tornare nella Nazionale italiana, gli azzurri valuteranno Vincenzo Italiano ed Enzo Maresca. Ci sono anche Daniele De Rossi e Fabio Grosso nella lista di Manna tra i giovani allenatori come possibili sostituti di Conte”.

If Antonio #Conte leaves #Napoli to return to Italy National Team, Napoli will evaluate Vincenzo #Italiano and Enzo #Maresca. There are also Daniele #DeRossi and Fabio #Grosso in #Manna’s list among the young coaches as possible Conte’s replacement. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2026