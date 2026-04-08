Parma-Napoli sarà diretta da Di Bello di Brindisi. Al Var Abisso

Scritto da:
Elia Falco
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Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentaduesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Parma il giorno domenica 12 aprile alle ore 15:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Verrà assistito dai guardalinee Rossi L. e Mastrodonato mentre il quarto uomo sarà Collu. Il Var sarà presieduto dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo e ad assisterlo ci sarà Marini.

PARMA – NAPOLI    h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:     COLLU

VAR:     ABISSO

AVAR:     MARINI

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