Manfredi: “Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi. Maradona? Stiamo andando avanti con la progettazione”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc a margine della conferenza stampa per la presentazione del progetto del Cimitero delle Fontanelle. Si è parlato a proposito del conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis oltre alla sua possibile nomina di sub commissario per la ristrutturazione dello stadio Maradona. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Dovrebbe venir nominato sub commissario per la ristrutturazione del Maradona… È una notizia della stampa. C’è questa possibilità, ma non è stato definito nulla a livello nazionale. Stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata. Poi qualsiasi strumento normativo che ci permette di agire con più velocità è ovviamente ben accetto. Cittadinanza onoraria per De Laurentiis? I tempi sono maturi, lo dissi già pubblicamente. Prossimamente concorderemo con il presidente questo conferimento”.