Infortunio Di Lorenzo: fissata la nuova data per il rientro

Arrivano novità sull’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli dovrà restare ancora fermo per qualche giorno.

Secondo le ultime, i tempi di recupero si allungano di circa una decina di giorni e il rientro è ora previsto a metà aprile, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la sfida contro la Lazio del 18 aprile.

Il difensore sta comunque migliorando dopo i problemi al ginocchio e l’operazione al piede, ma difficilmente sarà convocato per la prossima gara contro il Parma.

Conte e lo staff non vogliono forzare i tempi: l’obiettivo è riavere Di Lorenzo al 100% per il finale di stagione.