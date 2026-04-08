Il Mattino – Napoli in ripresa, ecco il messaggio con cui Conte ha rilanciato la squadra

Nelle ultime giornate, il Napoli è apparso in netta ripresa. 5 vittorie consecutive, unite al rientro di alcuni infortunati, hanno riproiettato gli azzurri in scenari luminosi, con addirittura il pensiero di una clamorosa rimonta scudetto. Il tecnico ha lasciato un chiaro messaggio ai suoi calciatori: ha parlato prima di coraggio, per poi passare alla forza. Una ricetta che ha consentito di trovare nuove energie in una stagione estenuante. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. “Antonio Conte è stato chiaro con i suoi, ha battuto prima sul coraggio e poi sulla forza. Perché è evidente che la moltitudine di infortuni che hanno falcidiato l’organico azzurro sono stati determinanti – in negativo – per l’andamento stagionale della squadra. Ora che l’infermeria è leggermente più sgonfia il Napoli sogna in grande perché ha dalla sua la leggerezza di chi rincorre e non ha il peso di dover tracciare la strada”.